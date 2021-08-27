Россельхозбанк снижает для омичей ставки по «Ипотеке с господдержкой»

Россельхозбанк запустил специальное предложение «Выбери свою ставку», которое позволяет получить кредит в рамках программы «Ипотека с господдержкой» по сниженным ставкам: 5,3-6% годовых. Предложение действует до 1 ноября 2021 года включительно.

«Ипотека с господдержкой» дает возможность приобрести жилую недвижимость по договору участия в долевом строительстве или по договору купли-продажи, заключенному с застройщиком. Заемные средства предоставляются на срок до 30 лет включительно, сумма кредита от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей включительно.

Минимальная ставка по специальному предложению РСХБ в размере 5,3% годовых предоставляется при оформлении ипотеки на срок до 15 лет, а также страховании жизни, здоровья и временной утраты трудоспособности. Первоначальный взнос при этом составляет 50% и более от стоимости приобретаемой недвижимости.

«Запущенная в прошлом году льготная программа «Ипотека с господдержкой» стала драйвером роста для рынка недвижимости и помогла многим семьям нашего региона улучшить жилищные условия. Сейчас наш банк делает условия приобретения квартир еще более привлекательными. Специальное предложение «Выбери свою ставку» поможет каждому клиенту подобрать оптимальные условия кредита и сделать покупку недвижимости максимально простой и комфортной», - отметил директор Омского филиала Россельхозбанка Лев Янеев.

«Снижение процентных ставок по ипотечным кредитам всегда оживляет рынок. Для многих семей такие новости становятся поводом к принятию окончательного решения об улучшении жилищных условий. Учитывая этот факт, а также принимая во внимание динамичный темп ввода нового жилья в Омской области, в ближайшее время мы прогнозируем повышение популярности ипотечных продуктов. В частности, речь идёт о привлекательной для многих ипотеке с господдержкой», - подчеркнула Татьяна Дель, директор Омского центра недвижимости и ипотеки «ТандемТ».

АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России «3349 (бессрочная). На правах рекламы ". Фотоматериал предоставлен пресс-службой Россельхозбанка.