«Росводоканал Омск» обновил почти 1,5 километра водоводов – «тысячников»

«Росводоканал Омск» в период летней ремонтной компании выполнил запланированные мероприятия по санации 1000-миллиметровых водоводов № 5 и № 11, общей протяженностью 1400 метров. Срок службы коммуникаций увеличен минимум на 50 лет.

Два магистральных трубопровода, подающие питьевую воду с Ленинской водопроводной станции жителям Левобережья, городка Нефтяников и частично жителям Центрального округа, обновлены методом санации. Восстановление сетей осуществлялось путём нанесения цементно-песчаного покрытия на внутреннюю поверхность трубы. Качество воды при транспортировке по обновленным трубопроводам соответствует всем санитарно-гигиеническим нормативам.

- Мы завершили работы по санации на двух крупных водоводах Омска. Задачи выполнены в срок, 31 августа демонтируем заглушку диаметром 1000 мм на пятом водоводе. В этот день несколько часов без холодной воды будут потребители Старого Кировска. Демонтаж заглушки – это финальная точка в работах по санации водоводов. С 1 сентября питьевая вода будет подана потребителям по обновленным трубопроводам, - рассказывает директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Водовод №5 был построен в 1965 году. За последние пять лет на участке были устранены 9 повреждений под железнодорожными путями «Транссибирской магистрали». Одиннадцатый водовод построен двумя десятилетиями позже - в 1984-1986 годы. С 2016 года на нём было устранено 8 повреждений. Теперь оба санированных трубопровода гарантировано прослужат омичам более полувека.

Отметим, что сегодня санация трубопроводов – эффективная альтернатива перекладке действующих коммуникаций. Сроки производства работ в несколько раз короче по отношению к новому строительству или перекладке сетей.