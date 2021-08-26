В омском минздраве объяснили, почему ребенок с редким заболеванием не получал необходимые препараты

Маленькая омичка обеспечена лекарствами до конца года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне мы рассказывали, что омичу пришлось через прокуратуру добиваться обеспечения маленькой дочери с редким заболеванием муковисцидоз необходимыми лекарствами. Они предоставляются больным за счет государства, а ежемесячная доза стоит около 30 тысяч рублей.

В министерстве здравоохранения Омской области объяснили, почему случились перебои с поставками препарата. Как отметили в ведомстве, девочка постоянно получала препарат под названием «Пульмозим». Но его поставки прервались. Фирма, которая выиграла тендер на поставки лекарств, поставляла препарат с тем же действующим веществом, но от другого производителя под названием «Тигераза».

- «Тигераза» неоднократно предлагалась законным представителям пациента, от чего они отказывались. Длительное время «Пульмозим» отсутствовал на фармацевтическом рынке и не ввозился в РФ. Непосредственно после его ввоза Министерством здравоохранения Омской области изыскана возможность его приобретения, - отметили в пресс-службе минздрава.

Маленькая пациентка обеспечена лекарствами до конца года.