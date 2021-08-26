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Общество26 августа 2021 14:37

За сутки в Омской области заразились ковидом 385 человек

71 за это время попали в больницы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Коронавирус продолжает активно распространяться по Омской области.

Коронавирус продолжает активно распространяться по Омской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области напряженной продолжает оставаться ситуация с коронавирусом. Об этом говорят и последние данные минздрава. За сутки ковидом заразились 385 человек. На домашнем лечении остались 314 из них, а в больницы попал 71 омич. Всего в регионе с начала пандемии заразились 71 332 человека.

Выздоровели за сутки 324 человека, за все время пандемии этот показатель составил 51 897 человек.

К сожалению, умерли сегодня от ковида 8 человек, за все время пандемии вирус унес жизни 1 938 человек.

В прививочной компании поучаствовали на сегодняшний день 563 096 жителей города и области. Из них второй компонент прививки получили 462 580 человек, а ждут второго этапа вакцинации 100 516 человек.