В Омске установили личность грабителя, ворвавшегося в ломбард с молотком

Личность подозреваемого установили, теперь его ищут. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Некоторое время назад омская полиция просила горожан помочь с установлением личности дерзкого грабителя Ломбарда. Он ворвался в павильон, молотком разбил витрину, вынул несколько планшетов с золотом и попытался сбежать. Но его почти остановила продавщица, она догнала грабителя на улице и отобрала сумку, вот только неизвестный ударил женщину по голове молотком, забрал часть украшений и скрылся.

Как рассказали в пресс-службе полиции, удалось установить личность грабителя. Им оказался 34-летний Максим плотников. Ему грозит уголовное преследование по статье «Разбой». Сейчас полицейские устанавливают его место нахождения. Если вы видели Максима или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию по телефонам: 8-951-415-43-67, 79-25-02, 102. Анонимность гарантируют.