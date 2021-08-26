Вице-премьер Виктория Абрамченко побывала на омском мусоросортировочном заводе

Свалка, расположенная в Кировском округе, насчитывает более пятидесяти лет. С 2015 года она закрыта для приема мусора. Свалка вошла в нацпроект для последующей рекультивации, которая запланирована на 2023 год. Рядом со свалкой настоящее время работает мусоросортировочный завод, запущенный в работу в 2019 году региональным оператором.

Гендиректор компании регоператора Карен Егоян и исполнительный директор Дмитрий Третьяков рассказали Виктории Валерьевне о работе предприятия и показали продукцию, выпускаемую на заводе.

Напомним, что региональный оператор запустил в Омске два завода по сортировке ТКО – в Кировском и Ленинском округах. Сегодня 80% мусора, образуемого омичами, проходит сортировку. Это позволяет существенно сокращать объемы отходов, подлежащих конечному захоронению.

В смену на заводе работает около ста человек, это не только сортировщики, но и подсобные рабочие, электрики, операторы оборудования и т.д. На сегодняшний день на омских заводах выпускают 12 видов вторсырья, которое уходит в переработку.

Виктория Абрамченко отметила, что очень важно, чтобы все объекты ТКО, связанные с сортировкой мусора, не приводили к негативным последствиям атмосферного воздуха в Омске.

«Сейчас стоит задача рекультивировать эту свалку и еще три в городе Омске. По нашей оценке, на 1 га полигона необходимо порядка 20 млн руб. Сейчас с регионом и городом будем договариваться, кто за какой этап работы будет отвечать, кто будет финансировать работы по подготовке проектно-сметной документации, какие обязательства будут у регоператора и т. д.», - сказала вице-премьер.