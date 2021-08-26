Подросток из Омска стал жертвой сельских грабителей

Грабителя быстро задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Марьяновском районе в полицию обратился 17-летний омич. 10-классник рассказал, что приехал в райцентр погостить к друзьям, которые познакомили его с парой местных 18-летних ребят. Поначалу общение сложилось хорошо, на деньги школьника купили выпить в местном магазине и отправились на облюбованную заброшенную дачу, чтобы выпить. Но, как водится, в ходе застолья возник конфликт. Причиной стала настоящая дружба. Омич утверждал, что у него есть друзья, которые придут на помощь в любой момент, но местные совершенно другого мнения. В доказательство один из собутыльников потребовал отдать рюкзак с вещами. Получив отказ, он несколько раз ударил школьника и забрал рюкзак сам.

Пришли бы на помощь его друзья, не известно, а вот местные жители это сделали. К ним обратился школьник, чтобы вызвать полицию. В пресс-службе ведомства отметили, что грабителя быстро задержали. У него же нашли и похищенный рюкзак. В нем оказались телефон и электронная сигарета. Вещи вернули школьнику, а 18-летнему сельчанину теперь грозит статья за грабеж, самое строгое наказание по ней может достигать 7 лет лишения свободы.