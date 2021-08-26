Вицепремьер Абрамченко обсудила с региональным правительством вопрос рекультивации городских свалок

Вместе с губернатором вицепремьер посетила закрытую свалку. К рекультивации сейчас готовят еще две. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня с рабочим визитом в Омске побывала вицепремьер Виктория Абрамченко. Как сообщалось ранее, в город она приедет, чтобы обсудить экологические вопросы. Вместе с главой региона чиновница побывала на закрытой свалке в Кировском округе. Это одна из четырех крупных свалок в границах города, которые подлежат рекультивации. Вицепремьер отметила, что все омские свалки будут рекультивированы по нацпроекту. В обще сложности сейчас под мусорные полигоны занято 180 гектаров земли в черте города.

- Мы подготовили типовые технологические решения для рекультивации свалок и полигонов. Благодаря созданию такой библиотеки решений стоимость рекультивации снизится в среднем на 3–5 млн рублей за гектар. Есть стандарт технологических решений, которые нужно принимать для того, чтобы полигон был правильно рекультивирован – с фильтратом, отвердением свалочных газов и т.д. По оценкам аналитиков стоимость правильной рекультивации 1 га полигона – около 20 миллионов рублей. Важно, чтобы все объекты – накопления, сортировки, утилизации мусора – не приводили к негативным последствиям загрязнения воздуха в Омске. Это главный приоритет, с его учетом все решения будут приниматься, - рассказала Абрамченко.

Если считать, что рекультивация одного гектара обойдется в 15 миллионов, что чтобы расчистить все 180 гектаров Омску понадобится около 2,7 миллиардов рублей.