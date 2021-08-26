Из-за выборов омские школьники уйдут на дистант

Омским школьникам все же придется немного посидеть на дистанционном обучении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год начнется в очном формате, это уже решенный факт. Но уже к середине сентября многие омские школьники отравятся на дистант. Это тоже точная информация. О причинах такого решения рассказала министр образования Омской области Татьяна Дернова.

- Выборная история с 17 по 19 сентября. В большом количестве школ находятся избирательные участки. Часто члены комиссий – это наши педагоги. Индивидуально в каждой школе будет решаться вопрос: если можно развести потоки, то образовательный процесс продолжится. Если развести потоки школьников и детей нельзя, то мы рекомендовали увести детей на дистант на эти дни. Это самое разумное предложение, – отметила министр.

Поскольку в городских школах развести учеников и избирателей точно не получится, школьники на несколько дней отправятся на дистанционное обучение. В школах области такого, возможно, удастся избежать, и дети продолжат учиться в обычном формате.