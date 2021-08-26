Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2021 12:00

Из-за выборов омские школьники уйдут на дистант

О причинах такого решения рассказали в минобре
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Омским школьникам все же придется немного посидеть на дистанционном обучении.

Омским школьникам все же придется немного посидеть на дистанционном обучении.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год начнется в очном формате, это уже решенный факт. Но уже к середине сентября многие омские школьники отравятся на дистант. Это тоже точная информация. О причинах такого решения рассказала министр образования Омской области Татьяна Дернова.

- Выборная история с 17 по 19 сентября. В большом количестве школ находятся избирательные участки. Часто члены комиссий – это наши педагоги. Индивидуально в каждой школе будет решаться вопрос: если можно развести потоки, то образовательный процесс продолжится. Если развести потоки школьников и детей нельзя, то мы рекомендовали увести детей на дистант на эти дни. Это самое разумное предложение, – отметила министр.

Поскольку в городских школах развести учеников и избирателей точно не получится, школьники на несколько дней отправятся на дистанционное обучение. В школах области такого, возможно, удастся избежать, и дети продолжат учиться в обычном формате.