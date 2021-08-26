В следующем году в Омске планирую капремонт трех школ

В Омске и области активно ремонтируют школы, занимающие старые здания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В некоторых омских школах стоит вопрос о капитальном ремонте. Многие из них занимают здания, которым уже более 60 лет и каждый день они принимали сотни учеников. Их износ теперь довольно большой и они нуждаются в ремонте. В зданиях более ранних годов постройки тоже хватает проблем, и их ремонтом активно занимаются.

- В этом году на проведение ремонтных работ образовательных организаций из средств областного бюджета направлено 207 млн рублей. В числе основных видов работ при подготовке к новому учебному году – замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты, ремонт кровель, столовых и спортивных залов, систем отопления, оснащение пищеблоков, - отметила министр образования Татьяна Дернова.

В этом году капитальный ремонт проводят в нескольких школах, а именно в седельниковской школе №2, омской школе №77, там закончить работы планируют к концу сентября, и школе №75, там укрепляют стены. По планам, в 2022 году средства на капремонт получат две областные и одна городская школа. Обновить здания смогут омская школа №3, марьяновская школа №1 и полтавская адаптивная школа.