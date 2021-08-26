Омского водителя, под колеса которого кинулся пьяный пешеход, признали невиновным

Авария со смертельным исходом случилась в Марьяновском районе. Фото: Сергей ГАПОН

Трагедия случилась в марте 2017 года возле села Заря Свободы в Марьяновском районе. На дорогу прямо перед колесами «Тойоты Лэнд Крузер» выскочил пешеход. Водитель уже не успел сманеврировать и сбил человека, который погиб в результате происшествия.

Начался суд, во время которого установили, что 57-летний пешеход был пьян. Вины водителя в его смерти не было.

Страховая компания выплатила компенсацию дочери погибшего в размере 475 тысяч рублей. Поскольку ответственность водителя не была застрахована, эту сумму попытались взыскать в водителя.

– Решением Куйбышевского районного суда г. Омска исковые требования истца удовлетворены частично, с водителя взысканы денежные средства в порядке регресса в размер 200 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Ответчик не согласился с принятым решением, оспорил его в апелляционном порядке.

Однако суд высшей инстанции оставил это решение без изменений.