В Омске сдали 19-этажное здание в Октябрьском округе

Новая высотка уже сдана в эксплуатацию.

Новая современная многоэтажка появилась в Октябрьском округе Омска. Высотку в 19 этажей сдали в эксплуатацию. Как сообщают застройщики, под зданием есть подземный этаж. Там, вероятно, располагаются коммуникации или парковка. Многоквартирный дом находится на улице 4-я Транспортная и является частью жилого комплекса «Ангара» .

Как отметили в пресс-службе департамента архитектуры, общая площадь жилых помещений в здании составляет 7624,8 квадратных метров. Приблизительная стоимость квадратного метра жилья здесь ставит 60 тысяч рублей.