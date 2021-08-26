В центре Омске маршрутка снесла забор и дорожный знак

Пострадавших в аварии нет. Фото: ВКонтакте

Не добрым выдалось утро для пассажиров маршрутки №394, которые пытались добраться из Нефтяников в центр. Их маршрутка в центре, совсем рядом с Метромостом попала в серьезное ДТП. «Газель Некст» влетела в забор, отделяющий проезжую часть от тротуара. По дороге водитель снес парочку дорожных знаков, которые упали рядом. На фото, которыми поделились очевидцы в соцсетях видно, что машина серьезно пострадала, забор буквально разрезал капот пополам.

В причинах и обстоятельствах придется разбираться правоохранителям. Фото: ВКонтакте

В пресс-службе Госавтоинспекции уточнили, что в аварии, к счастью, никто не пострадал. Серьезными повреждениями ДТП обернулось лишь для автомобиля. В причинах и обстоятельствах аварии будут разбираться в ходе проверки.