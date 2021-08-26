«Газпром межрегионгаз Омск» проверил узлы учета газа на 108 зерносушильных комплексах

«Газпром межрегионгаз Омск» завершил проверку узлов учета газа на зерносушильных комплексах потребителей аграрного сектора Омской области.

Приняты узлы учета газа на 108 зерносушильных установках сельскохозяйственных предприятий, среди которых крупные потребители газа – ОАО «Хлебная база №3», ООО «Руском-Агро», ИП глава КФХ Белимов В.А., АО им. Кирова, ООО «Сибирский КХП».

Проверка и прием узлов учета проводится для своевременной подачи газа и обеспечения мероприятий по сохранению урожая зерна.

- Работа по приемке узлов учета газа у потребителей-аграриев проводилась по заявкам вне очереди и завершена до начала уборочной кампании, – рассказал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Антон Сеньков.