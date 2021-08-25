Росстат: в Омске дешевле всего собрать ребенка в школу

Школьный набор для девочки в Омской области оказался самым дешевым в России. Фото: Мария ЛЕНЦ

Совсем скоро начнется новый учебный год. Неизменно перед родителями встает непростая задача, собрать детей в школу. Для этого всегда приходится обойти множество магазинов и сравнить кучу цен. В Росстате подсчитали, сколько в среднем стоит собрать ребенка в школу и пришли к интересным результатам.

В среднем, чтобы собрать в школу мальчика россияне тратят 19 575 рублей, а девочку – 24 123 рубля. Дороже всего собрать детей в Камчатском крае, там отдать придется больше 33 тысяч рублей, а вот в нашем регионе оказалось дешевле всего собрать в школу девочку.

Столько возьмут за школьную форму для девочки в самых "дорогих" и "дешевых" регионах России. Стоимость дополнительных товаров здесь не учитывается. Фото: Росстат

Столько возьмут за школьную форму для мальчика в самых "дорогих" и "дешевых" регионах России. Стоимость дополнительных товаров здесь не учитывается. Фото: Росстат

По данным Росстата, чтобы купить все необходимое для школьницы в Омской области нужно потратить 19 361 рубль. Это самая низкая цена. Необходимый минимум для мальчиков до самого дешевого не дотянул, но все равно остался сравнительно невысоким. Форма обойдется в 11 562 рубля (дешевле только в Орловской и Новгородской областях), плюс еще несколько тысяч на канцелярию. Ворма для девочки будет стоить в нашем регионе 15 583 рубля.