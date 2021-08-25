В Омске пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает:

- с 10.00 26.08.2021 до 16.00 27.08.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Северного луча ТЭЦ-5, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей. ГВС потребителей сохраняется по «Обратному» трубопроводу по открытой схеме.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Тарская, 18-я Северная.

- с 10.00 26.08.2021 до 17.00 30.08.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода I Западного луча от ТЭЦ-5, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей. ГВС потребителей сохраняется по «Обратному» трубопроводу по открытой схеме.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Тарская, Красногвардейская, Рабиновича, Третьяковская.

- с 10.00 26.08.2021 до 16.00 27.08.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Южного луча ТЭЦ-5, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей. ГВС потребителей сохраняется по «Обратному» трубопроводу в режиме «Подающего» по открытой схеме.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 75 лет Гвардейской бригады, Окружная Дорога, 3-я Молодежная, 5-я Кордная.

- с 9.00 26.08.2021 до 20.00 27.08.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» трубопроводов Западного и Южного лучей ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей. ГВС потребителей сохраняется по «Обратному» трубопроводу по открытой схеме.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Нефтезаводская, 50 лет Профсоюзов.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.