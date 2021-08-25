В омской «Тюкалиночке» торговали просроченными продуктами

Все потенциально опасные продуты будут уничтожены. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Омской области

Накануне совместно с полицией специалисты омского отделения Роспотребнадзора провели инспекцию в одном из павильонов торговой сети «Тюкалиночка» в Советском округе. По результатам проверки обнаружили множество нарушений санитарных требований.

Оказалось, что в павильоне торговали просрочкой, товарами без маркировки и без необходимых ветеринарных документов. Из оборота пришлось изъять более 300 килограммов потенциально опасных мясных и молочных продуктов. Как отметили в пресс-службе Россельхознадзора, продукты подлежат уничтожению, а на владельца магазинов завели два административных дела за нарушение ветеринарно-санитарных правил и нарушение требований технических регламентов.