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Общество25 августа 2021 13:45

В омской «Тюкалиночке» торговали просроченными продуктами

Роспотребнадзор обнаружил более 300 килограммов некачественных продуктов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Все потенциально опасные продуты будут уничтожены. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Омской области

Все потенциально опасные продуты будут уничтожены. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Омской области

Накануне совместно с полицией специалисты омского отделения Роспотребнадзора провели инспекцию в одном из павильонов торговой сети «Тюкалиночка» в Советском округе. По результатам проверки обнаружили множество нарушений санитарных требований.

Оказалось, что в павильоне торговали просрочкой, товарами без маркировки и без необходимых ветеринарных документов. Из оборота пришлось изъять более 300 килограммов потенциально опасных мясных и молочных продуктов. Как отметили в пресс-службе Россельхознадзора, продукты подлежат уничтожению, а на владельца магазинов завели два административных дела за нарушение ветеринарно-санитарных правил и нарушение требований технических регламентов.