В Омске месяц ищут без вести пропавшую женщину

Женщина бесследно исчезла около месяца назад. Фото: пресс-служба СУ СК по Омской области

В Омске уже месяц не могут ничего узнать о судьбе Жанны Моргуновой, которая жила в городе Исилькуль Омской области. В полицию обратился ее сын еще 21 июля. Он пожаловался, что мать перестала отвечать на звонки и вообще как-либо выходить на связь. С тех пор начались ее активные поиски, которые, к сожалению, ни к чему не привели.

Теперь к поискам присоединился и следственный комитет по Омской области. В ведомстве подозревают, что женщину могли убить.

Приметы Жанны: рост 155 см, телосложение среднее, лицо среднеазиатского типа, овальное, смуглое, глаза карие, нос и уши средние, волосы черные вьющиеся, длина волос 25 см.

Омичей и жителей области просят сообщить, если вы видели Жанну или знаете о ее возможном месте нахождения по телефонам: (3812) 395-506, (38173) 236-40 или 102.