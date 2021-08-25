В Омске ребенок с редким заболеванием не получал необходимое лечение

Лекарства девочке необходимо принимать постоянно, но их не предоставляли вовремя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Омске с проблемой в прокуратуру обратился местный житель. Он рассказал, что его дочь, которая страдает редкой хронической болезнью муковисцидозом не получает необходимого лечения. Девочке регулярно нужны препараты, стоимость месячного курса которых составляет 30 тысяч. Ими девочку должны обеспечивать за государственный счет.

В прокуратуре провели проверку, по итогам которой подали в суд, сообщили в пресс-службе ведомства. От омского минздрава требовали принять меры по обеспечению лекарствами ребенка. Центральный районный суд Омска встал на сторону прокуратуры. Сейчас девочке предоставляются необходимые лекарства в полном объеме.