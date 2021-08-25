В омском парке 30-летия ВЛКСМ заработал «Биоробот»

В омском парке появился новый аттракцион. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В одном из самых популярных парков в Омске заработал новый аттракцион. «Биоробот» ждет омичей с 11:00 до 21:00 каждый день. Прокатиться на нем могут посетители старше 14 лет и выше 140 сантиметров. Сам аттракцион выполнен в виде осьминога, на каждом из четырех щупалец установлены посадочные места на 4 человека. Они поднимаются на высоту 7 метров и вращаются со скоростью 30 оборотов в минуту.

Аттракцион уже начал работу. На нем можно прокатиться ежедневно. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Этот аттракцион появился благодаря инвестиционной программе и обошелся в 9,5 миллионов. Как отметили в мэрии, в парке с 2017 года заменяют старые аттракционы, уже установили новые «Ракушки», «Ермак», «Сталкивающиеся автомобили», «Драконов», «Светофор», «Гусеницу» и несколько батутов. Также оборудовали место для зимнего отдыха «ГоркиПарк».