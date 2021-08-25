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Общество25 августа 2021 11:55

На омское предприятие завели уголовное дело из-за долга перед уборщиком

Мужчине задолжали зарплату за три месяца работы
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Мужчина отработал несколько месяцев, но зарплаты так и не получил.

Мужчина отработал несколько месяцев, но зарплаты так и не получил.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прокуратуру пришлось обратиться жителю Исилькульского района Омской области. Он устроился в одну из местных компаний, где выполнял нехитрые поручения: убирал мусор на территории и на производстве, а также занимался фасовкой товаров. Так он добросовестно отработал три месяца, но зарплаты так и не получил. Долг накопился приличный, около 60 тысяч.

После проверки прокуратура направила материалы в следственный комитет, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уже возбудили на организацию уголовное дело по статье полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы из корыстной и иной личной заинтересованности работодателем. Расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры.