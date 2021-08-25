Омичку, которая украла 140 млн, нашли и задержали спустя 18 лет после преступления

Омичка, укравшая миллионы, скрывалась 16 лет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В далеком 2003 году 24-летняя на тот момент жительница Омска по поддельным документам устроилась главным казначеем в Управление казначейства Астаны. Заняв должность, предприимчивая сотрудница не теряла времени даром.

Под видом оплаты услуг по строительству водопроводов в селах она украла из бюджета Комитета по водным ресурсам местного минсельхоза 500 млн тенге (это порядка 103 млн рублей). Вместо того, чтобы перевести средства юрлицу, она подделала счета и присвоила деньги.

После этого по поддельному удостоверению руководителя подрядной организации преступница сняла со счета того же самого юрлица 187 млн тенге (38,9 млн рублей). Этими средствами она отблагодарила за «помощь» двоих соучастников, которые сейчас уже осуждены.

Потом омичка вернулась в Россию и 16 лет находилась в бегах. Ее обнаружили и задержали в западной части страны – в Белгороде, где и арестовали.

– Розыск фигурантки дела находился на постоянном контроле прокуратуры Омской области, что позволило в конечном итоге установить ее местонахождение, – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. – Суд назначил ей наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.

Добавим, что приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.