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Общество25 августа 2021 11:20

Скрипка и ноты: Омичи решили, каким будет граффити у Музыкального театра

Выбирать предлагали из 7 вариантов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Вот так будет выглядеть граффити, которое нанесут рядом с Музыкальным театром. Его выбрали в открытом голосовании омичи.

Вот так будет выглядеть граффити, которое нанесут рядом с Музыкальным театром. Его выбрали в открытом голосовании омичи.

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске завершилось голосование за эскиз нового граффити, которое скоро появится на стенах вентиляционной шахты в центре города рядом с Музыкальным театром. В ходе голосования омичи выбрали вариант эскиза под номером 3, со скрипкой и нотами на светлом фоне. За него проголосовали 226 человек.

Второе место занял эскиз с маской, набрав 216 голосов, а за «музыкальный» эскиз проголосовали 138 человек. Он занял третье место. Сейчас рабчие заканчивают штукатурить и выравнивать стены здания. После этого художники приступят к росписи и уже скоро в Омске появится новый арт-объект.