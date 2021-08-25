Ради строительства детсадов в Омске хотят снести более 200 деревьев

Омск, похоже, ждут очередные вырубки деревьев в разных районах города. Фото: Павел КЛОКОВ

В последнее время в Омске общественность все чаще обращает внимание на деятельность «зеленой комиссии». Омичи не всегда согласны с тем, сколько деревьев и для чего разрешают вырубать. Завтра состоится очередное заседание, на котором обсудят сразу несколько запросов на снос деревьев.

Больше всего вырубить планируют ради строительства двух детских садов по нацпроекуту. 155 деревьев хотят убрать для строительства садика в поселке Биофабрика. На участке избавятся от 2 берез, 22 вязов, 3 яблонь, 125 кленов, 3 ив, 1 кустарника сирени. 50 деревьев, среди которых 30 тополей, 8 яблонь, 12 ив, уберут для строительства садика на улице Тюленина.

Также довольно много деревьев хотят снести омские вузы. Суммарно вблизи их территорий хотят убрать 69 деревьев. Неожиданно убрать 3 березы хотят представители «РЖД» в сквере имени Лобкова. Множество старых и аварийных деревьев в разных частях города хотят убрать в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства». Также подали заявки на снос опасных деревьев на территориях и около действующих школ и детских садов.

Заседание комиссии состоится завтра, 26 августа в здании мэрии.