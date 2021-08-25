В Омске родителям пришлось с помощью прокуратуры добиваться жизненно важных лекарств для ребенка

Центральный районный суд удовлетворил иск прокуратуры. Фото: Анна МИКУЛА

Родители тяжелобольного омского ребенка не могли добиться полагающихся по закону бесплатных лекарств для своей дочери. У девочки муковисцидоз, для поддержания ее жизни требуется терапия стоимостью 30 тысяч рублей в месяц. Для семьи это оказалось неподъемной суммой.

– Вместе с тем необходимым лекарственным препаратом ребенок своевременно и в полном объеме не обеспечивается, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В целях устранения выявленных нарушений прокурором округа в Центральный районный суд Омска направлено исковое заявление о возложении обязанности на региональное министерство здравоохранения принять меры по обеспечению ребенка лекарственным средством, который входит в схему терапии.

Суд удовлетворил исковые требования. Юная пациентка уже получает все необходимые ей лекарства.