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Общество25 августа 2021 10:07

В Омске родителям пришлось с помощью прокуратуры добиваться жизненно важных лекарств для ребенка

На месяц терапии для девочки требуется 30 тысяч рублей
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Центральный районный суд удовлетворил иск прокуратуры.

Центральный районный суд удовлетворил иск прокуратуры.

Фото: Анна МИКУЛА

Родители тяжелобольного омского ребенка не могли добиться полагающихся по закону бесплатных лекарств для своей дочери. У девочки муковисцидоз, для поддержания ее жизни требуется терапия стоимостью 30 тысяч рублей в месяц. Для семьи это оказалось неподъемной суммой.

– Вместе с тем необходимым лекарственным препаратом ребенок своевременно и в полном объеме не обеспечивается, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В целях устранения выявленных нарушений прокурором округа в Центральный районный суд Омска направлено исковое заявление о возложении обязанности на региональное министерство здравоохранения принять меры по обеспечению ребенка лекарственным средством, который входит в схему терапии.

Суд удовлетворил исковые требования. Юная пациентка уже получает все необходимые ей лекарства.