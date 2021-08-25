Райффайзенбанк предлагает специальную ставку 7,99% на ипотеку с большим чеком

Райффайзенбанк предлагает фиксированную ставку 7,99% на ипотеку для покупки жилья на первичном или вторичном рынке, при первоначальном взносе от 50% и при сумме кредита не менее 10 млн рублей. Предложение действительно при оформлении страховой премии.

«Мы стремимся предоставить удобную возможность в решении квартирного вопроса на все случаи жизни, поэтому активно работаем над расширением линейки наших ипотечных предложений, — говорит Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка. — Оставить заявку на эту ипотеку можно, не выходя из дома, на нашем сайте или в мобильном приложении. Предварительное решение будет доступно уже в течение дня и действительно ещё три месяца».