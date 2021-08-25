В Тюкалинском районе Омской области строится газораспределительная станция «Валуевская»

В Тюкалинском районе Омской области ведётся строительство газораспределительной станции «Валуевская» (ГРС). Объект возводится по Программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы.

К настоящему времени на строительной площадке уже завершён монтаж блоков ГРС, выполняется сборка антенно-мачтового сооружения и уплотнение насыпи для подъездных дорог.

ГРС «Валуевская» обеспечит подачу газа 569 домовладениям и котельным в семи сельских поселениях Тюкалинского района – Валуевку, Троицк, Ермолино, Никольск, Черноусово, Ивановку и Лидинку.

- Завершение строительства ГРС «Валуевская» и пуско-наладочные работы запланированы на декабрь 2021 года. Межпоселковый газопровод протяжённостью 26 км для транспортировки газа в населенные пункты Тюкалинского района будет введён в эксплуатацию одновременно с ГРС, – рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск», АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.