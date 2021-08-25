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Общество25 августа 2021 8:06

В Омской области двое школьников отравились психоактивными веществами

За их состоянием наблюдают врачи
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Дети попали в районную больницу. За их состоянием наблюдают врачи.

Дети попали в районную больницу. За их состоянием наблюдают врачи.

Фото: Александр ГЛУЗ

Некоторое время назад по Омску прошла волна отравлений школьников разными психоактивными веществами. Кому-то становилось плохо по пути домой, а кто-то лишался чувств прямо на уроках. В последнее время таких сообщений не поступало.

Но сегодня в пресс-службе полиции сообщили, что подобный случай произошел в Тюкалинском районе. Там в районную больницу попали два ребенка 8 и 12 лет. Медики диагностировали отравление психоактивными веществами легкой степени. Что именно употребили ребята, пока не выяснили. В этом будет разбираться местная полиция.