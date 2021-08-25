В Омской области двое школьников отравились психоактивными веществами

Дети попали в районную больницу. За их состоянием наблюдают врачи. Фото: Александр ГЛУЗ

Некоторое время назад по Омску прошла волна отравлений школьников разными психоактивными веществами. Кому-то становилось плохо по пути домой, а кто-то лишался чувств прямо на уроках. В последнее время таких сообщений не поступало.

Но сегодня в пресс-службе полиции сообщили, что подобный случай произошел в Тюкалинском районе. Там в районную больницу попали два ребенка 8 и 12 лет. Медики диагностировали отравление психоактивными веществами легкой степени. Что именно употребили ребята, пока не выяснили. В этом будет разбираться местная полиция.