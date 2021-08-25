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Общество25 августа 2021 6:03

В Омск перед 1 сентября прилетит дополнительный рейс из Казахстана

Перевозчик решил добавить один дополнительный вылет
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Вместе со "студенческой" электричкой в Омске появится и "студенческий" самолёт. Электричку запустят с 5 сентября, а вот дополнительный рейс из Казахстана компания QAZAQ Air запланирован на 28 августа. Пока между Россией и Казахстаном летают только чартеры, постоянного авиасообщения нет.

Компания уже выполняла рейс в Омск, тогда основную массу пассажиров составляли студенты и предприниматели. Ожидается, что и этим ночным рейсом воспользуются в основном студенты из Казахстана, которые учатся в Омске. На прошлом чартерном рейсе в Омск прибыл 81 человек, а улетели обратно всего 25. Из Казахстана самолёт отправится с 23:15, а в обратном направлении полетит в 1:15.