В Омск перед 1 сентября прилетит дополнительный рейс из Казахстана

Вместе со "студенческой" электричкой в Омске появится и "студенческий" самолёт. Электричку запустят с 5 сентября, а вот дополнительный рейс из Казахстана компания QAZAQ Air запланирован на 28 августа. Пока между Россией и Казахстаном летают только чартеры, постоянного авиасообщения нет.

Компания уже выполняла рейс в Омск, тогда основную массу пассажиров составляли студенты и предприниматели. Ожидается, что и этим ночным рейсом воспользуются в основном студенты из Казахстана, которые учатся в Омске. На прошлом чартерном рейсе в Омск прибыл 81 человек, а улетели обратно всего 25. Из Казахстана самолёт отправится с 23:15, а в обратном направлении полетит в 1:15.