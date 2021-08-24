АО «Транснефть – Западная Сибирь» помогло школам Москаленского района

Благотворительную помощь от оператора магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов Западной Сибири получили образовательные учреждения в Томской, Омской и Кемеровской областях.

Основной объем средств был выделен на проведение ремонта и обновление материальной базы Томского политехнического университета. Здесь выполнен ремонт учебной аудитории, приобретена специализированная учебная мебель и мультимедийное оборудование, организован виртуальный учебный комплекс.

При финансовой поддержке компании обновлен фонд учебной литературы МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» Крапивинского района Кемеровской области. Библиотека школы пополнилась 700 экземплярами новых учебников для учащихся 2 - 11 классов.

В Элитовской средней школе Москаленского района Омской области на благотворительные средства АО «Транснефть - Западная Сибирь» проведен ремонт в школьном музее, посвященном истории Великой Отечественной войны. В помещении установлены новые современные оконные блоки и двери. Также предприятие выделило средства на замену оконных конструкций в детском саду «Радуга».

Благодаря финансовой помощи АО «Транснефть - Западная Сибирь» омский социально-реабилитационный центр «Гармония» закупил более 10 тысяч единиц книг, тетрадей, альбомов и других необходимых товаров для подготовки воспитанников к новому учебному году.

К благотворительной деятельности предприятия присоединились добровольцы корпоративного волонтерского движения. Во время акции «Помогаем детям вместе» сотрудники организовали сбор канцелярских товаров и спортивного инвентаря для детей из семи социально-реабилитационных центров, детских домов и интернатов. В мероприятии приняли участие 740 добровольцев. География проекта охватила все регионы, где работает АО «Транснефть - Западная Сибирь» - Омск, Томск, Ишим, Новосибирск, Красноярск и Красноярский край.