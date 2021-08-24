АО «Транснефть - Западная Сибирь» рекомендует проявлять бдительность участникам закупок

Представляясь сотрудниками ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть - Западная Сибирь», либо ссылаясь на тесную взаимосвязь со специалистами предприятия, неизвестные лица предлагают принять участие в вымышленных или реальных процедурах закупок. Например, по поставкам промышленной продукции, оказанию образовательных, охранных и иных услуг.

Письма в организации поступают с электронных почтовых ящиков, имеющих признаки массовой рассылки. К письму мошенники прикладывают файлы в формате Word (извещение о проведении закупки, техническое задание), в которых изложена недостоверная информация, указаны вымышленные данные сотрудников организации, якобы разработавших и утвердивших конкурсную документацию.

Также в качестве обязательного условия мошенники выдвигают необходимость приобретения свидетельства «национального реестра надёжных поставщиков», «реестра добросовестных поставщиков», «регистра проверенных организаций», вступления в «межрегиональный реестр экспертизы и оценки» для подтверждения профессиональной репутации по предмету закупки или получения так называемого «сертификата соответствия», не предусмотренного положением о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Транснефть» и другими нормативными документами Компании.

Злоумышленники убеждают предпринимателей, что включение, в так называемый «белый список», гарантирует им победу, или, как минимум, повышает шансы на заключение контракта с нефтепроводной компанией.

Мошеннические предложения поступают также и предприятиям, уже участвующим в закупочных процедурах, проводимых ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть - Западная Сибирь». Среди них предложения об оказании услуг в подготовке заявок на участие в закупках, содействия в признании победителями закупочных процедур и иные посреднические услуги. Лица, предлагающие данные услуги, также представляются работниками акционерного общества, либо ссылаются на наличие «тесных» отношений с сотрудниками и знание «специфических» требований и условий, что якобы позволит побеждать в проводимых торговых процедурах.

АО «Транснефть - Западная Сибирь» информирует, что указанные предложения и действия не имеют никакого отношения к деятельности предприятия, носят провокационный, противоправный характер и совершаются с целью получения денежных средств за документы, которые фактически не являются необходимыми для участия в закупках.

ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть - Западная Сибирь» осуществляют закупочную деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами, проводимые процедуры имеют открытый и прозрачный характер и не предусматривают услуг посреднических структур. Вся информация о проводимых ПАО «Транснефть» и АО «Транснефть – Западная Сибирь» закупках размещается на официальных ресурсах - www.zakupki.gov.ru, www.transneft.ru/tenders/all, www.sberbank-ast.ru.

Вся переписка между ПАО «Транснефть», АО «Транснефть - Западная Сибирь» и контрагентами осуществляется в рамках установленного документооборота, в котором документы, в том числе адресные запросы технико-коммерческих предложений, оформляются на официальных бланках, подписанных уполномоченными лицами, имеют установленный состав реквизитов и регистрацию.

С учетом изложенного АО «Транснефть - Западная Сибирь» просит участников закупок товаров, работ, услуг предприятия во избежание негативных последствий не поддаваться на поступающие провокационные предложения. Предприятие рекомендует проявлять бдительность при заключении сделок и обращаться в правоохранительные органы с заявлением о попытке совершения мошеннических действий со стороны неустановленных лиц.