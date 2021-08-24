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Общество24 августа 2021 14:01

После аномальной жары в Омске ожидается резкое похолодание

Буквально за несколько часов дневная температура опустится до +11 градусов
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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В Омске внезапно похолодает.

В Омске внезапно похолодает.

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Конец лета в Омской области выдался аномально жарким. Очень высокая температура воздуха – до +32 градусов днем – продержится до конца недели. При этом отдохнуть от зноя не получится и по ночам. Даже после захода солнца температура на улице не будет опускаться ниже +14 градусов.

Внезапное похолодание начнется в последние два дня августа. По оценке сервиса визуализации погоды Ventusky, 30 числа еще будет +17 градусов. А 31-го столбики термометров начнут падать буквально на глазах. За несколько часов – до +11 градусов. Такая же погода продержится еще несколько дней.

Однако согласно долгосрочному прогнозу портала Gismeteo, начало сентября будет по-летнему теплым. После небольшого холодного периода в Омске установятся комфортные +22...+23 градуса.