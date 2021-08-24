Рабочий запретил хозяйке квартиры заходить в комнату и вынес золота на 175 тысяч

Омич по-тихому вынес золото и запретил хозяйке заходить в комнату, где оно хранилось. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию обратилась 46-летняя омичка. Она рассказала, что у нее пропали золотые украшения на общую сумму 175 тысяч рублей. А главное, не было сомнений в личности подозреваемого. Кроме нее в квартире на улице 20 лет РККА в последние несколько дней бывал только 44-летний рабочий, который делал ремонт.

Поймать его оказалось легко, следователи под видом клиентов написали на сайте объявлений и задержали воришку при встрече. Как рассказал сам воришка, на это его толкнули долги. Он закончил установку дверей и попросил хозяйку несколько дней их не трогать, чтобы они хорошо встали, а перед этим забрал украшения из шкатулки. Хозяйка добросовестно выполнила просьбу. За это время омич успел заложить все украшения и получить за них 50 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе полиции, ломбарды, в которые омич сдал украшения, нашли. Сейчас их возвращают владелице. А на воришку завели уголовное дело по статье за кражу.