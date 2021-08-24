В Омске ищут девочку, пропавшую в соседнем регионе

Пропавшую девочку ищут сразу в нескольких регионах. Фото: vk.com/la_omsk

Омские поисковики из «ЛизаАлерт» просят всех неравнодушных людей внимательнее посмотреть на фото девочки из ориентировки. 14-летняя Лола Элмуродова исчезла накануне 23 ноября. Она вышла гулять из своего дома в Ленинском районе Новосибирска и не вернулась.

Сейчас подросток может находиться в соседних регионах, в том числе и в Омской области.

Приметы Лолы: 14 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Была одета в белую футболку, темно-синие джинсы, розовые или черно-белые кроссовки. С собой взяла серебристый рюкзак.

Если вы видели Лолу или знаете что-то об обстоятельствах ее исчезновения, сообщите волонтерам «ЛизаАлерт» по т. 8-800-700-54-52 или в полицию – 112.