Возле кадетского корпуса в Омске посадили 500 деревьев

Новая аллея с сотнями деревьев появилась на Левобережье. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске меньше чем за год закончили строительство но учебного корпуса для Кадетского корпуса. Здание с нуля построили за 10 месяцев. Уже в сентябре там начнут занятия кадеты. Сейчас продолжаются подготовительные работы не только внутри здания, но и снаружи.

Сегодня, как сообщили в мэрии, на аллее вдоль кадетского корпуса по улице 60 лет Победы закончили высаживать крупномерные деревья. Там их посадили более 500 штук. Улицу украсили 192 яблони, 186 лип и 143 шаровидные ивы. Чтобы полностью закончить работы, понадобилось три недели. В это же время закончили и посев газона с другой стороны корпуса по улице Суворова. Как отметили в мэрии, высота каждого дерева составляет 2-2,5 метров, а высаживали их по особенной технологии, которая позволит проще прижиться новым саженцам.