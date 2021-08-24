Омич ножницами вскрыл машину, чтобы украсть праздничный торт

Омич не устоял перед праздничным тортом и пошел на преступление. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В центре событий оказался 4-килограммовый праздничный торт, который омича-кондитер испекла на заказ. Женщина зарабатывает изготовлением тортов себе на жизнь, вот и сегодня сделала очередной заказ и повезла клиенту. Чтобы не терять времени даром, она решила заглянуть на Центральный рынок за покупками. Торт остался дожидаться в машине. Когда женщина вернулась, увидела открытую машину, нескольких мужчин и сломанный торт.

Одним из мужчин оказался ранее судимый 52-летний омич, а двое других – полицейские. Пока хозяйки торта не было, омич решил забрать выпечку. Ножницами он вскрыл замок и заветный торт уже был у него в руках, когда его заметили патрульные полицейские. Чтобы сбежать от правозащитников омич обнял коробку покрепче, так торт и сломался. К своему заказчику он теперь точно не попадет. Ущерб оценили в 3 тысячи рублей.

Воришку отпустили под подписку, но в тот же день его поймали в магазине при попытке украсть алкоголь на 1500 рублей. Ему грозит новый срок по уже привычной статье «Кража», уточнили в пресс-службе полиции.