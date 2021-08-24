В Омской области ковидом заразился еще 391 человек

Омичи продолжают попадать в стационары с тяжелыми симптомами. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последним данным омского минздрава в регионе суточный прирост заболевших ковидом составил 391 человек. Теперь общее число заболевших с начала пандемии составило 70 558 человек. В больницы с тяжелыми симптомами сегодня отправились 77 пациентов.

Выздоровели за сутки 323 омича. За все время пандемии врачи зафиксировали 51 249 случаев выздоровления от коронавируса.

К сожалению, вирус продолжает уносить человеческие жизни. Сегодня умерли 11 человек, а за все время пандемии 1 922 человека.

В прививочной компании приняли участие уже 554 585 человек, полностью привиты двумя компонентами на данный момент 453 509 омичей.