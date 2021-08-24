В Омске приступили к ликвидации стихийных парковок

Владельцам придется оформить все документы на парковку, чтобы не лишиться мест для размещения автомобилей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Омска начала решать проблему незаконных парковок, которые есть практически в каждом дворе города. Наводить порядок начали с окраин, где проблема стоит наиболее остро.

Например, во дворе дома на улице 22 Апреля, 14а развернулась настоящая война между собственниками. После проверки Госжилинспекция региона выяснила, что все размещенные там конструкции, по сути, - самовольный захват земли.

– При обследовании многоквартирного дома установлено, что на земельном участке указанного многоквартирного дома установлены ограждающие устройства (столбы, тросы, шины и др.) для организации парковочных мест без соответствующего решения общего собрания собственников помещений указанного многоквартирного дома, – говорится в результатах проверки, которые оказались в распоряжении «СуперОмска».

Теперь организаторам незаконной парковки придется оформить все документы по закону, чтобы не лишиться мест для автомобилей.