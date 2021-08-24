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Общество24 августа 2021 10:59

В Омске запустят дополнительную электричку до Маскаленок

Она уже ходила раньше, но делала перерыв «на каникулы»
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Электричку вернут уже с начала сентября.

Электричку вернут уже с начала сентября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Близится начало учебного года, поэтому многие обращают внимание на школьные проблемы. Можно сказать, что специально для школьников и студентов после долгого перерыва в расписании пригородных поездов снова появится электричка № 6482, которая ходит по маршруту Омск – Москаленки, сообщают в пресс-службе АО «Омск-Пригород».

Как отмечают работники железной дороги, большим спросом этот маршрут пользуется у студентов и школьников, которые приезжают в Омск учиться. Именно не нем они возвращаются в город после выходных. Поэтому электричка получила неофициальное прозвище «студенческая». Поезд уже ходил в прошлом году, но на лето его отменили. Начнет ходить электричка 5 сентября. Выезжать из Маскаленок она будет в 18:47, а в Омск прибывать в 20:08.