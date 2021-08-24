В Омскую область привезли 268 тысяч доз вакцины от гриппа

Омичей призывают прививаться от гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление Роспотребнадзора сообщает о поставке в Омскую область первой партии «Совигриппа» – более 268 тысяч доз. Это составляет почти треть от потребности для региона. Так называемая инактивированная (убитая) вакцина, которая помогает усилить иммунный ответ организма при заражении гриппом.

Сейчас перед началом очередного сезона простуд самое время успеть поставить прививку. Особенно это касается людей, находящихся в группах риска: детей, пожилых и имеющих хронические заболевания.

– Прививки против гриппа можно получить в медицинских организациях по месту жительства, по месту работы, а так же в образовательных учреждениях (детских садах, школах, вузах и др.), – сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

Также в регионе продолжается компания по вакцинированию от коронавируса. Напомним, по распоряжению главного санврача региона Александра Криги, введена обязательная вакцинация для сотрудников большей части омских предприятий. Согласно документу, до 26 августа должно быть привито не менее 60% работников.

На сегодня, по данным областного минздрава, прививки от ковида получили более 550 тысяч местных жителей.

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