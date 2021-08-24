Омич, зверски убивший девушку-инвалида, может сесть на пожизненное

Омичу грозит более жестокое наказание, чем раньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Омске стало известно о жестоком убийстве. Трагедия произошла 20 августа в воскресенье. Тогда в Кировском округе обнаружили тело 22-летней девушки-инвалида, прикованной к инвалидной коляске, на котором почти не осталось свободного места от ран. Как выяснили следователи, ее до смерти забил ножом 20-летний приятель.

Изначально дело завели по статье «Убийство», но сейчас обвинение ее изменили, указав более тяжкую. Теперь омича обвиняют по статье за убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области. Наказание по ней может составлять до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.