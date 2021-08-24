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Происшествия24 августа 2021 10:18

Пока жительница Омской области приходила в себя после операции, сосед украл у нее 30 банок с соленьями

Мужчина своеобразно понял значение словосочетания «помощь по хозяйству»
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Сосед покусился практически на святое - заготовки на зиму.

Сосед покусился практически на святое - заготовки на зиму.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Неприятная история случилась с 49-летней жительницей села Глинкино Павлоградского района. Ее доверия не оправдал ее 58-летний сосед. Мужчина приходил помогать ей по хозяйству. Когда женщина уехала в больницу на операцию, сельчанин решил действовать.

Он украл у соседки металлолом, лежавший во дворе, и 30 банок с консервами. Вернувшаяся домой потерпевшая оценила ущерб в 6 700 рублей и обратилась в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба областного УМВД.