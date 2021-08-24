Омич поссорился с собутыльниками и сжег чужую машину

Суд признал омича виновным в поджоге и обязал возместить ущерб. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске суд разбирался в деле упорного, но недальновидного омича. Весной 3 апреля 2021 года вечером 38-летний омич возвращался домой, но на улице 13-я Северная встретил двоих рабочих, с которыми решил продолжить начатое ранее застолье. Но дружеской беседы не получилось, мужчины поссорились и омич пригрозил, что подожжет припаркованный рядом автомобиль, предположив, что он принадлежит кому-то из новых приятелей. Всерьез его угрозы никто не воспринял, но омич и подумать не мог, что его не просто проигнорировали, а что владельцем окажется кто-то другой. Поэтому он пошел на ближайшую заправку, купил бензин, вернулся, облил машину и поджег.

Вот только владельцем автомобиля оказалась совершенно посторонняя омичка, которая оценила ущерб более чем в 400 тысяч рублей. В Первомайском суде дело рассмотрели и приговорили поджигателя к 1 году лишения свободы условно, а также обязали выплатить хозяйке сгоревшего авто 358 тысяч рублей. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, омич свою вину полностью признал и частично возместил ущерб.