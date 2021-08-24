СМИ: Из омской колонии сбежал заключенный

СМИ сообщают, что ЧП случилось в колонии, расположенной возле Осташково. Фото: «Омский форум»

В омской колонии, расположенной недалеко от Осташково, не досчитались заключенного. В окрестных садоводческих товариществах ведется поиск беглеца, со ссылкой на свой источник сообщает Telegram-канал «Омский форум».

В пресс-службу областного УФСИН пока дозвониться не удается. Однако «КП-Омск» связалась до одной из жительниц поселка. Вот, что она рассказала:

– У нас тут две колонии – 12-я и 13-я. У меня дом прямо через дорогу от одной из них, – объясняет женщина. – Лет 10 назад там действительно совершали побег. Но тогда это было целое ЧП: приехали военные, ходили оповещали всех по домам об опасности. Сейчас пока ничего такого нет. По крайней мере, у нас за окнами все спокойно, дети гуляют на улице.