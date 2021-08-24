Под Омском электричка насмерть сбила мужчину

Мужчина не дошел всего 150 метров до безопасного перехода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под колеса поезда угодил пьяный омич между станциями Исилькуль и Юнино. Трагедия произошла в минувшую пятницу, как сообщает транспортная полиция. Местный 51-летний житель после веселого застолья возвращался домой и решил срезать путь. Чтобы не переходить по железнодорожному переезду, который находился совсем рядом, он решил сократить 150 метров и пошел прямо через пути.

В это время проходила электричка из Исилькуля в Омск. Машинист заметил человека, когда он только подходил к путям, и подал сигнал повышенной громкости, а также применил экстренное торможение. Но местный житель не отреагировал на громкий гудок и продолжил идти. Избежать столкновения не удалось. От полученный травм мужчина скончался на месте.

Омичам и жителям области напоминают, что вблизи железнодорожных путей стоит быть особенно внимательными. Лучше всего переходить по специально оборудованным переходам, а если такой возможности нет, то обязательно убедиться. Что поезда не приближаются. Также обязательно снимать наушники при переходе.