«Росводоканал Омск» развивает корпоративное волонтерство

В 2020 году, именно в период пандемии, добровольцы стали дружной группой единомышленников, связанной общим корпоративным духом.

Такое развитие волонтерского движения стало закономерным этапом и пришло на смену регулярным благотворительным и волонтерским акциям – многолетней традиции предприятия. В их числе акции помощи бездомным животным, забота об окружающей среде и детях, попавших в трудную жизненную ситуацию.

«Если раньше мы проводили мероприятия по инициативе работников или реагировали на обращения о помощи в нашу организацию, то в этом году волонтерское движение вышло на новый уровень – к добровольческим акциям стало присоединяться больше сотрудников предприятия, а сами мероприятия стали системными и регулярными. Так, весной на уборку территории и посадку деревьев в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ многие сотрудники пришли с детьми, вовлекая подрастающее поколение в социально-полезные инициативы. Наряду с другими волонтерскими движениями города добровольцы омского водоканала участвовали в социальном прокте «Корпорации Добра». Развитие добровольческого движения было отмечено и на уровне группы компаний «Росводоканал», - рассказывает председатель молодежного совета «Росводоканал Омск» Мария Угрюмова.

В числе постоянных волонтерских инициатив омского водоканала - сбор макулатуры и элементов питания, уборка территорий парков от мусора и посадка деревьев, а также сбор вещей и канцелярских товаров для центров социальной поддержки населения.

В августе добровольцы омского водоканала поделились накопленным опытом с коллегами из других предприятий группы компаний «Росводоканал» на вебинаре, где обсуждали реалии и перспективы добровольческой деятельности в периметре отраслевого холдинга.

Напомним, что 1 июня стартовал бренд «Росводоканал Добро», в рамках которого объединились добрые и полезные инициативы волонтеров группы компаний.