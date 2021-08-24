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Общество24 августа 2021 8:12

Полиция поймала омичку, насмерть сбившую велосипедиста и сбежавшую с места ДТП

Сначала искали машину совершенно другой марки
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В обстоятельствах аварии будут разбираться следователи.

В обстоятельствах аварии будут разбираться следователи.

Накануне вечером под Омском произошло ДТП со смертельным исходом. Все случилось поздним вечером около 21:30 на улице Тополиная в деревне Зеленое Поле накануне, 23 августа. Неизвестный насмерть сбил местного велосипедиста и скрылся с места аварии.

Сначала предполагали, что водитель управлял «Митсубиси», но оказалось, что в аварии участвовал автомобиль другой марки, а за рулем была девушка.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение водителя транспортного средства, им оказалась 45-летняя жительница Омска, без признаков опьянения, которая управляла автомобилем «Ниссан Навара», - уточнили в пресс-службе полиции.

Сейчас на женщину завели административное дело за оставление места ДТП, а в обстоятельствах аварии подробно разберутся в ходе проверки.