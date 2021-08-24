Омич построил мост по эскизу Леонардо да Винчи и попал в книгу рекордов России

Необычный мост собран без единого гвоздя. Фото: официальная группа ВКонтакте "Азъ Градъ Сибирский"

Необычная мечта была у омича Ивана Скоморощенко. Он мечтал построить мост по чертежам знаменитого Леонардо да Винчи. Конструкция по задумке должна соираться без единого гвоздя и держаться только за счет бревен. Но никаких расчетов мастер после себя не оставил, до наших дней дошел только эскиз. По нему-то и взялся работать сибирский умелец. На осуществление мечты ушло долгих 10 лет. Все расчеты пришлось делать самому.

Необычный мост поставили в экодеревне «Азъ Градъ» в Омской области. Он соединил два берега небольшого искусственного озера с поэтичным названием «Изумрудное». Собрали конструкцию еще к Масленице, даже успели протестировать, а заявку в книгу рекордов России рассмотрели только к лету. Теперь мост официально признали самым большим в России, построенным по чертежам да Винчи.

Технические характеристики:

Длинна моста: 13 метров

Высота: 3,65 метров

Ширина: 4 метра

Материал: древесина