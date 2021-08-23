В мэрии объяснили, что происходит с Фрунзенским мостом в Омске

Омичам до середины осени придется ждать окончания ремонта Фрунзенского моста. Фото: пресс-служба администрации города Омска

Недавно омичей предупредили о том, что на Фрунзенском мосту будет частично перекрыто движение. На двух полосах в сторону улицы Маршала Жукова подрядчик проводит ремонтные работы. Их планировали начать только в следующем году, но подрядчик оценил свои силы и решил выполнить все в 2021 году.

Из-за перекрытия неизбежно образуются пробки, но многие водители негодуют в соцсетях, потому что не видят спецтехники и продвижения ремонтных работ. Многие считают, что полосы просто «простаивают» без дела. В администрации уверяют, это не так.

- Для подготовки к укладке гидроизоляции и обшивки металлом бортовых камней используется ручной труд дорожных рабочих, без привлечения звеньев специальной техники. Этот процесс - очень длительный и трудоемкий (предстоит уложить гидроизоляционный слой на площади свыше 7000 кв. м). В ближайшее время подрядчик завершит подготовку основания, уложит выравнивающий слой асфальтобетона, затем будет укладываться гидроизоляция, после - устроен защитный слой из бетона с армирующей сеткой, на завершающем этапе дорожные рабочие уложат верхний слой асфальтобетона, - рассказали о том, что происходит на мосту представители администрации.

По плану ремонтные работы должны закончиться на мосту к октябрю. До этого времени водителей просят с пониманием отнестись к сложившейся дорожной обстановке и заранее планировать свой маршрут.