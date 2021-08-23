В Тарском районе до сих пор не отремонтировали дорогу обрушившуюся в 2018 году

Дорога обрушилась еще в мае 2018 года.

В теперь уже далеком 2017 году на подъезде к селу Атирке Тарского района строили новые дорогу и мост. На работы из бюджета выделили более 50 млн рублей.

Дамбу, проходящую через проезжую часть, доделывали в лютые морозы в декабре. В мае, когда все растаяло, грунт вместе с дорогой обвалился. Место огородили ленточкой и благополучно о нем забыли.

Как выяснила после проверки областная прокуратура, за три года на этом важном для транспортного сообщения села участке работы не то, что не начинались, – там не были выделены деньги даже на проектную документацию.

– В связи с указанным межрайонной прокуратурой в Тарский городской суд направлено исковое заявление к администрации Атирского сельского поселения с требованием об устранении нарушений, – сообщает пресс-служба прокуратуры региона. – Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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- Труба для моста проложена осенью 2017 года, а в мае 2018-го она начала обрушиваться. Вода в трубу не идет, как это было задумано. Она течет под трубой и рядом с ней, чем разрушает дорогу. Проезда уже нет, так как есть риск обрушения дороги, - рассказали местные жители в соцсетях. (Далее...)